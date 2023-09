Salles-la-Source. "Les absents" de l’Aurore : le spectacle a lieu le 24 septembre

En ouverture de la saison culturelle Conques-Marcillac et fidèle à sa volonté d’amener la culture au plus près des habitants, la communauté de communes Conques-Marcillac organise le spectacle Les Absents de la compagnie l’Aurore. Une promenade théâtrale poétique qui s’invite dans l’espace public du village de Salles-la-Source, dimanche 24 septembre avec deux représentations à 11 h et 16 h.

Rendez-vous est donné devant la mairie de Salles-la-Source. Pour les comédiens qui guident les spectateurs d’une scène à l’autre, c’est une manière de venir à la rencontre du public et d’investir des lieux étonnants. C’est donc au détour des rues que des scènes se jouent. Au départ ou à l’arrivée de ces scènes, il y a des vêtements. Un pantalon soigneusement plié sur un banc, des chaussures sans leurs occupants au milieu de la chaussée, une robe suspendue à un lampadaire… Des traces d’êtres qui auraient vécu ou seraient passés sur cette place, dans ce parc, à ce coin de rue. Se sont-ils évaporés ? Comment ont-ils disparu ? Que nous racontent-ils ? Il faut venir découvrir cette proposition volontairement populaire pour toutes les générations !

Tarif 10 €. Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi.

Renseignements au 05 65 71 86 20. L’intégralité du programme de la saison culturelle est en ligne sur tinyurl.com/saisonculturelleCCCM.