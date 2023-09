Rieupeyroux. Luc Faye, à la tête du groupe scolaire Sainte-Famille-Dominique Savio

Luc Faye est le nouveau chef d’établissement coordinateur du groupe scolaire Sainte-Famille-Dominique Savio. Originaire d’Agen, ce dernier a travaillé dans le Nord de la France puis dans l’Ariège. Il a occupé de nombreux postes, en commençant par surveillant, conseiller principal d’éducation, directeur adjoint dans des écoles, collèges et lycées. Cette année, Luc Faye dispense quelques heures de cours d’histoire géographie au lycée Saint-Joseph de Villefranche-de-Rouergue, mais l’éducatif reste sa priorité.

Après les premières semaines passées en tant que chef d’établissement, Luc Faye semble déjà satisfait : "le groupe scolaire est sous la tutelle de la congrégation des sœurs de la Sainte-Famille de Villefranche-de-Rouergue. Ici, nous avons une équipe dynamique, familiale et très impliquée qui se compose de quatre enseignants dans le 1er degré, 14 pour le second degré, et sept dans le personnel annexe. Le corps enseignant et l’APE travaillent ensemble pour offrir un cadre unique aux enfants. Nous sommes comme une communauté. Nous comptons 94 collégiens et 74 enfants en maternelle/primaire. L’élève est au centre de sa scolarité. Nous avons la particularité de dispenser des cours de 50 minutes, cela laisse 2h le vendredi après midi aux activités comme l’équitation. Une journée d’intégration a lieu en début d’année pour développer l’esprit d’équipe et faire connaissance, des voyages ont lieu durant l’année. Les élèves de 4e et de 3e font des stages d’observation pour découvrir le monde du travail, et nous les préparons au brevet des collèges". Au mois de mars, le groupe scolaire organisera des portes ouvertes, pendant lesquelles les élèves organiseront la visite des lieux.