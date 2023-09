Manifestation contre les violences policières ce samedi : où sont prévues les mobilisations en Aveyron ?

Un appel est lancé dans toute la France pour dénoncer les violences policières, des rassemblements sont prévus en Aveyron.

Associations, syndicats, partis politiques tels que La France insoumise ou encore Les Verts, ont lancé un appel à manifester ce samedi contre les violences policières et le racisme, après les émeutes urbaines du début de l’été.

Où se tiendront les manifestations en Aveyron ?

En Aveyron, les représentants de la Nupes notamment ont indiqué que des rassemblements auraient lieu à Rodez, 10 h 30 devant la préfecture, et à Millau, à 11 heures.

"La politique régressive menée par le gouvernement est vivement contestée par la population. Le gouvernement n’écoute rien et n’a que la répression et la criminalisation des opposants pour toute réponse", indique un tract de ralliement dans lequel les militants dénoncent également "une répression par une institution policière qui aujourd’hui remet en cause l’État de droit et la criminalisation de militants avec poursuites judiciaires, y compris dans l’Aveyron."