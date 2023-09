Le Nayrac. La chorale a repris ses activités

La chorale du Nayrac a été créée en septembre 2018 à l’initiative de la municipalité et de Fred Bonnet. Elle s’est produite lors de manifestations locales comme la cérémonie des vœux de la municipalité, en première partie du concert Jazzy Jazzou, à la maison de retraite de Bozouls, à l’Unité de Vie. La prestation des chanteuses et chanteurs a fait l’unanimité… Cette année, les cours ont repris le 6 septembre avec enthousiasme et bonne humeur, comme les saisons précédentes. Fred Bonnet dirige le groupe qui est devenu une section du Foyer Rural et se nomme désormais "A tous Chœurs du Nayrac". Une trentaine de personnes venues du Nayrac et des environs composent cette chorale qui "travaille" sur un répertoire de variété française essentiellement.