L'automne se fait attendre : pourquoi démarrera-t-il le 23 septembre, en cette année 2023 ?

Nous sommes le 21 septembre 2023 et... ce n'est pas (encore) le début de l'automne ! Le successeur de l'été ne prendra ses quartiers que le 23 du mois en France. Mais, pourquoi ?

Le point en commun entre décembre, mars, juin et septembre, c'est le changement de saison. Et il arrive régulièrement que celui-ci intervienne le 21 du mois. Or le passage de l'été à l'automne se fait attendre cette année.

Le... 23 !

C'est le samedi 23 septembre 2023 que l'automne arrivera en France. Il s'agit tout simplement de la date de l'équinoxe cette saison, selon l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides. Et cet équinoxe aura très exactement lieu à 6 heures 49 minutes et 56 secondes, ce 23 septembre.

Pour rappel, la Terre tourne autour du Soleil en 365 jours, 5 heures et 46 minutes. Par conséquent, tous les quatre ans, il faut procéder à un réajustement en ajoutant un 29 février. Cela décale la date de l'équinoxe d'automne : il varie entre les 21 et les 24 septembre selon l'année.

Équinoxe et solstice

Le terme d'équinoxe, qui vient du latin æquinoctium, de "æequs" ("égal") et "nox" ("nuit"), signifie que la durée du jour est égale à celle de la nuit. Il y en a deux : celui d'automne donc, et celui du printemps.

Concernant les saisons d'hiver et d'été, on parle de solstice. Il s'agit du jour le plus court (pour l'hiver) et du plus long (pour l'été) de l'année. Le Soleil atteint alors son plus grand éloignement de l'Equateur. Le solstice d'hiver aura lieu le 22 décembre en France.

Un 23 septembre : loin d'être une première

Si l'arrivée de l'automne 48 heures après ce fameux 21, très régulièrement coché sur le calendrier, peut surprendre, c'est pourtant loin d'être inédit. En effet, pour retrouver trace d'un automne démarré un 23 septembre, il faut remonter à... l'an dernier. L'équinoxe d'automne avait eu lieu, en 2022, le 23 du mois, à 1 heure 03 minutes et 40 secondes. Le successeur de l'été est également arrivé ce jour-là en France en 2014, 2015, 2018 et 2019 durant la dernière décennie.

Et pour les prochaines années ?

Toujours selon l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, l'équinoxe d'automne aura lieu le 22 septembre, pour les années 2024 et 2025, comme ce fut le cas en 2020 et en 2021.