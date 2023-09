Decazeville. Le bilan d’un été riche et varié pour le centre social

Cet été, les animations du Centre social de Decazeville communauté ont chacune rassemblé un grand nombre de participants allant jusqu’à 100 personnes le 19 juillet pour "Ma maison zéro déchet" au Laminoir où plusieurs associations étaient partie prenante. Ouvertes à tous, elles ont fait découvrir des ateliers diversifiés autour d’une activité ludique et d’un goûter.

Deux initiations à la pêche à Firmi et Flagnac, en partenariat avec l’École de Pêche Fédérale de l’Aveyron, ont rassemblé jusqu’à 35 participants. Nicolas Viala, médiateur culturel de Decazeville communauté, a fait également découvrir ou redécouvrir le parcours Street art. 20 participants, enfants et adultes, se sont aussi retrouvés pour les ateliers peinture sur galets et déco d’un pot à crayons. Les ateliers "Parlotte et Popote" à Bouillac et Cransac ont réuni jusqu’à 20 convives autour de la cuisine d’été.

Le 27 juillet, au port de Lacombe de Flagnac, une journée de partage et d’aventures animée par Sébastien Cazelle et Armelle Devourdy (Expert Sport Nature) a rassemblé 40 enfants et 19 adultes (locaux et estivants) autour d’épreuves "koh-lantesques". Tous sont repartis avec leur diplôme et les gagnants pourront profiter d’une croisière sur le bateau d’Olt et d’une visite à Terra Olt à St-Parthem.

À Aubin, 21 enfants et 11 adultes se sont initiés au cirque avec Valérian Laude, salle des Arcades au Gua. Puis, à Decazeville, ce sont 15 enfants et 9 adultes qui sont venus à la rencontre des animaux d’Aurore Madrières (médiatrice animale) en extérieur et qui ont bénéficié des bienfaits de la relation à l’animal. Le 17 août, à St-Santin, un petit groupe de 10 personnes a visité le village aux deux clochers, guidé par Jean et Françoise Dedieu. Leurs anecdotes locales ont régalé les participants.

Fin août, une petite dizaine d’habitants sont venus partager un moment ludique de jeux de société dans les locaux du centre social à Decazeville, au frais.