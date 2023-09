Qui sont les meilleurs joueurs de Rodez selon EA Sports FC 24 : voici toutes les notes de l'effectif du Raf

On connaît à présent les notes des joueurs dans le prochain jeu EA Sports FC (anciennement FIFA), on passe en revue l'effectif du Raf !

Le plus populaire des simulateurs de football est déjà de retour avec son titre annuel. Il ne répond plus au nom de FIFA, puisque Electronic Arts abandonne son partenariat avec la Fédération internationale de foot, donc c'est bien EA Sports FC 24 qui débarque vendredi 29 septembre 2023 sur PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series.

Et on connaît déjà les notes des joueurs présents dans le jeu à sa sortie. Une évalution globale sur 100 qui résume les qualité du joueur sur le terrain, manette en main. Les quatre meilleurs joueurs sont décorés d'une note de 91, avec tout d'abord l'international français Kylian Mbappé (et sa vitesse de 97), le Norvégien Erling Haaland, le Belge Kevin De Bruyne et l'internationale espagnole féminine Alexia Putellas.

Les notes des joueurs du RAF !

Les notes des joueurs de tous les championnats ont été dévoilés, notamment en Ligue 2. EA Sports FC n'a pas oublié Rodez, et estime que Bradley Danger et Clément Depres sont les meilleurs joueurs de l'équipe avec un général de 67.

Voici ce qu'il en est pour tout l'effectif ruthénois :

Bradley Danger (défenseur) : 67

Clément Depres (attaquant) : 67

Abdel Hakim Abdallah (défenseur latéral) : 66

Joris Chougrani (défenseur) : 66

Giovanni Haag (milieu) : 66

Lionel Mpasi (gardien) : 66

Eric Vandenabeele (défenseur) : 66

Taïryk Arconte (attaquant) : 65

Lucas Buades (défenseur latéral) : 65

Killian Corredor (attaquant) : 65

Lorenzo Rajot (milieu) : 65

Waniss Taïbi (milieu) : 65

Serge-Philippe Raux-Yao (défenseur) : 64

Wilitty Younoussa (milieu) : 64

Kévin Boma (défenseur) : 63

Sébastien Cibois (gardien) : 63

Grégory Coelho (défenseur latéral) : 63

Ahmad Ngouyamsa (défenseur latéral) : 63

Antoine Valério (milieu) : 63

Andréas Hountondji (milieu) : 62

Park Jung Bin (milieu) : 62

Par rapport au précédent opus, Bradley Danger a gagné un point supplémentaire quand Clément Depres est passé de 64 à 67. On peut noter l'évolution de Killian Corredor de 62 à 65 et d'Abdel Hakim Abdallah de 64 à 66.

La moyenne de l'équipe est en légère baisse depuis le départ de l'ancien capitaine Rémy Boissier, à Dunkerque, qui était noté à 70 dans FIFA 23 !

Les statistiques détaillées sont disponibles sur le site d'EA Sports FC 24.