Aveyron : à La Cavalerie, la centrale photovoltaïque Las Clapas assoit le solaire localement

Le nouvel équipement, mis en service depuis le mois de juillet, doit assurer la consommation électrique annuelle de 5 000 personnes. Tout cela avec un impact minime sur l’environnement.

La centrale solaire photovoltaïque Les Clapas vient d’être inaugurée. Les différents acteurs de ce projet ont pris la parole. Pour François Rodriguez, maire de la Cavalerie "la phase administrative de ce projet a été longue avec six ans de procédures pour un an de travaux. Je salue le rôle majeur du PNRGC (Parc naturel régional des Grands Causses) sans qui cela n’aurait pas été possible, surtout pour ses conseils et pour la nature participative de ses démarches."

Puis, Christophe Laborie, président de la Communauté de communes Larzac et Vallées, de surenchérir. " En 2016 sous l’impulsion de Richard Fiol, vice-président de la CCLV (communauté des communes Larzac et Vallées) en charge des énergies renouvelables, lui et moi sommes allés 2 jours à Paris défendre notre candidature auprès de Ségolène Royal pour obtenir in fine le label un territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV)".

Et l’élu de rappeler la collaboration politico-économique de cette réalisation. "Je suis heureux du partenariat avec Terre et Lac-Corfu Solaire, une société privée dans laquelle la CCLV et la commune de la Cavalerie ont intégré à parts égales pour 40 % au total le capital de la société SAS Parc solaire Les Clapas".

Une collaboration qui s’appuie sur la stratégie, les conseils techniques et les ambitions portées par le PNRGC sur l’ensemble du sud Aveyron. "Cet investissement profitera financièrement à toute la communauté de communes et permettra de soutenir les autres projets à venir des communes qui s’engageront."

Sébastien Fenet, le directeur général de Terre et Lac s’est également félicité de ce partenariat privé/public. "Je salue l’implication des acteurs de ce territoire qui se sont très engagés, qui ont été très volontaires et très visionnaires quand en 2016 le contexte économique était meilleur et l’implication des collectivités moins évidentes qu’aujourd’hui."

"Autonomie électrique du territoire"

"Ce montage a du sens, vous bénéficierez des revenus de la production avec votre part active et impliquée dans la gouvernance de cette société pour laquelle vous êtes actionnaires." Le directeur général de Terre et Lac souligne encore "la qualité technologique et très performante (rendement) de nos panneaux solaires bifaciaux qui récupèrent la radiation directe du soleil par le haut et par le bas, sous l’effet d’albédo (réfléchissement par le sol). On a le projet maintenant d’installer deux batteries de stockage de l’énergie. Nous apporterons ainsi un service nouveau sur le réseau électrique en le soutenant en cas de défaillance. C’est le début avec vous d’une success story et cela pour 30 à 40 ans."

Richard Fiol avec sa casquette de président du PNRGC a conclu les échanges. "Il y a 10 ans parler partenariat entre industriels et collectivités était étrange mais il fallait le faire. Cette réalisation participe à l’autonomie électrique à l’échelle du territoire du parc. C’est ainsi qu’en 2024 nous devrions atteindre une autonomie complète. Mais la politique énergétique nationale nous confronte sans cesse à de nouvelles lois et de nouveaux enjeux (Agrivoltaïsme, éolien, infrastructures etc.) qui sollicitent sans cesse les maires et les élus."