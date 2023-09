Aveyron : un appel aux dons pour restaurer l’église de La Capelle Saint-Martin

L'édifice se trouve sur la commune de Luc-Primaube, a besoin d'un sérieux "coup de pinceau".

Sous l’égide de la Fondation du Patrimoine (FdP), une convention de souscription en faveur de la remise en valeur de l’église de La Capelle Saint-Martin, a été signée par le maire de Luc-la-Primaube Jean-Philippe Sadoul, François Brossard et Jean-Michel Guizard, coprésidents de l’association "Les Amis du Clocher Saint-Martin "et Patrice Lemoux, délégué territorial Aveyron de la Fondation du Patrimoine. Auparavant, Jean-Philippe Sadoul et Patrice Lemoux ont successivement invité les citoyens et donateurs à participer à la restauration de ce patrimoine religieux qui a traversé neuf siècles en faisant un don (concernant la défiscalisation, un don de 100 € ne coûtera désormais que 25 €).

L’église de La Capelle Saint-Martin correspond à une grange-église cistercienne, monument apparemment unique en Occitanie. Ainsi, la tradition orale a toujours assimilé les deux niveaux supérieurs à des greniers et des cellules pour les moines de l’abbaye de Bonnecombe, à laquelle elle est unie depuis 1203 par l’évêque de Rodez. En 1890, la partie haute du clocher est reconstruite avant que cet édifice religieux soit agrandi en 1925. De nos jours, cette église est fragilisée par des infiltrations d’eau et des remontées d’humidité, tout particulièrement dans sa nef et sur ses façades.

En outre, l’ensemble des vitraux est à restaurer en raison de la vétusté de certains éléments et de pièces manquantes, tout comme leurs protections, fabriquées en verre et qui n’offrent pas une ventilation optimale de la face externe des vitraux.

Devant le coût important (+ de 400 000 € HT) mais nécessaire de ces travaux de conservation et de remise en valeur, la Fondation du Patrimoine s’intéresse à ce projet communal et associatif par l’ouverture d’une collecte de dons. Ces derniers, réductibles des impôts, peuvent être effectués par des particuliers et des entreprises sur le site internet FdP à cette adresse directe : www.fondation-patrimoine.org/88451.