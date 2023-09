CARTE. Rafales de vent, orages, inondations : 38 départements en vigilance jaune ce vendredi 22 septembre

L'Occitanie connaîtra quelques passages pluvieux, mais sans risques particuliers, selon Météo France.



L'automne commence à faire son chemin en France. Et la pluie, les orages et le vent sont désormais le lot du quotidien, alors que des températures au-dessous des 20°C s'installent sur la majeure partie du territoire.

Pour ce vendredi 22 septembre, Météo France a placé au total 38 départements en vigilance jaune pour les orages, le vent et des risques d'inondations.

37 de ces départements seront en vigilance jaune orages : à l'ouest au-dessous de la Bretagne et à l'est de la Moselle aux Bouches-du-Rhône, exception faite du Var et des Alpes-Maritimes, mais en incluant la Corse.

Cinq départements du littoral atlantique vont de plus connaître une vigilance jaune pour des rafales de vent jusqu'à ce vendredi midi :

Vendée

Charente-Maritime

Gironde

Landes

Pyrénées-Atlantiques

Risques d'inondations dans 10 départements

Dans le même temps, 9 départements en vigilance jaune orages le seront également pour les risques d'inondations, et ce sur toute la journée :

Vendée

Landes

Pyrénées-Atlantiques

Haute-Savoie

Savoie

Isère

Hautes-Alpes

Les deux départements corses

Des départements auxquels il faut ajouter le Pas-de-Calais, qui ne fait pourtant l'objet d'aucune autre vigilance particulière.

Si le ciel va gronder à Metz, Belfort ou Chalon-sur-Saône ce vendredi dans l'après-midi, c'est la Corse qui pourrait connaître les plus fortes averses orageuses, où la grêle est également attendue sur l'Île de Beauté, surtout dans le sud.

Quant aux températures, elles seront inférieures à 20°C sur la majeure partie de la France (de 16 à 19°C), excepté aux abords de la Méditerranée (jusqu'à 24°C).

L'Occitanie échappe à la vigilance

Pas de vigilance particulière en revanche pour les 13 départements d'Occitanie. Dans la matinée de vendredi, seul le Lot sera touchée par des averses, qui seront plus rares ailleurs, au fu et à mesure qu'on descend vers le sud. Ces averses s'étendront dans l'après-midi sur l'Aubrac, la Lozère et les hauteurs des Pyrénées-Orientales pour devenir de plus en plus espacées en soirée.