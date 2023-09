Concerts, visites, fêtes : les animations en Aveyron ces vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 septembre

Concerts, quines, vide-greniers, repas festifs, spectacles... Tout un week-end d'animations vous attend durant trois jours en Aveyron.

Vendredi 22 septembre

Calmont.

- Concours de belote, à 20 h 30. à la salle des fêtes de Ceignac.

Capdenac-Gare.

- Expositions de Pierre Reverdy (poète) et de René Rigal (sculpteur sur bois). Loft Courants d’art.

Conques.

- Conférence sur les plantes et leurs vertus, à 18 h 30, à l’Auditorium du Centre Européen.

Espalion.

- Spectacle Ukraine Fire par les Dakh daughters suivi d’Eriba Sound Système, à 20 h 30. Au centre Francis-Poulenc.

Laissac.

- Les Virades de l’Espoir – apéro-concert avec le groupe « Anka », à 19 h.

Luc.

- Fête ; 19h30, repas ; 21h30, concert avec le groupe « Les Contre Temps »,

Mur-de-Barrez.

- Concert avec les « Troubadours chantent l’art roman en Occitanie », à 20 h 30 à l’église de Brommes.

Naucelle.

- Portes ouvertes de l’école de danse des Clavelous (à partir de 6 ans), de 20 h 30 à 21 h 30, au gymnase.

Rignac.

- Soirée théâtrale, à 21 h à l’espace André-Jarlan.

Rodez.

- Brocante estivale, de 8 h à 17 h, place du Bourg (pour les chineurs/chineuses), de 8 h à 18 h. Saint-Saturnin-de-Lenne.

- Festival « Les enfants terribles » – 18h, scène ouverte ; 20h30, musique et danse avec le groupe « Latitude »,

Selve (La).

- Soirée sous les étoiles, au Puech de la Vierge, à 20 h 30 à Lagarde.

Samedi 23 septembre

Bozouls.

- Concert de chants avec « Les Filles de chœur » et la chorale « Comp’s se le chante », à l’église Saint Pie X.

Capdenac-Gare.

- Expositions de Pierre Reverdy (poète) et de René Rigal (sculpteur sur bois). Loft Courants d’art.

Espalion.

- Concert avec la chorale du Vallon de Marcillac, l’Ensemble polyphonique d’Espalion et la chorale Auréliana d’Aix-en-Provence, à 17h à l’église.

Laissac.

- Les Virades de l’espoir – 10h, randonnée pédestre ; 14h, jeux pour enfants ; 20h, repas.

Luc.

- Concours de pétanque régional en doublette mixte, à 14 h 30 au boulodrome de La Vallée à La Primaube.

- Fête ; concert avec le groupe « Demi Citron » suivi du DJ Okay Symfonix Event, à 21 h.

Meljac.

- Marché artisanal et bien-être, de 10 h à 16 h.

Muret-le-Château.

- Concert avec l’Harmonie de Marcillac, à 20 h 30 à l’église.

Nayrac (Le).

- Soirée théâtrale avec la troupe « les Baladins d’Olt », à 20 h 30 à l’espace multiculturel.

Pierrefiche.

- Conférence sur l’édification du château de Galinières, à 20 h 30.à la salle des fêtes.

Réquista.

- Journée portes ouvertes du Ségala Lévézou équitation : 9h30 à 12h30 à Estrieysses de Lebous ; 14h à 18h à Linars près du Truel.

Rodez.

- Découverte des activités, animations et jeux proposés par le centre social de Saint-Eloi, de 13 h 30 à 17 h 30..

Rullac-Saint-Cirq.

- Quine du club de foot, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Saint-Saturnin-de-Lenne.

- Spectacle présenté par la Troupe des Chanteurs d’Olt : « Conquêtes », à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Savignac.

- Thé dansant animé par Véronique Pomiès, de 14 h 30 à 17 h à la salle polyvalente.

Sébrazac.

- Fête des vendanges ; quine, à 21 h.

Vézins-de-Lévézou.

- Quine de l’association Familles Rurales, à 20 h 45 à l’espace vézinois.

Villefranche-de-Rouergue.

- Bourse petite enfance, Sous la halle.

Dimanche 24 septembre

Baraqueville.

- Marché aux puces de 7 h à 13 h.

Camjac.

- Concert avec Lionel Suarez, à 17h sur le parvis de la mairie.

Capdenac-Gare.

- Expositions de Pierre Reverdy (poète) et de René Rigal (sculpteur sur bois). Loft Courants d’art.

Flavin.

- Déjeuner de la chasse, de 8 h à 14h à la salle des fêtes.

Grand-Vabre.

- Quine du club multiprintemps, à 14 h à la salle des fêtes.

Laissac.

- Les Virades de l’espoirt – Vide greniers.

- Thé dansant animé par Gilles Saby, à 16 h au centre administratif.

Marcillac-Vallon.

- Concert de la chorale du Vallon, l’Ensemble polyphonique d’Espalion et la chorale Auréliana d’Aix-en-Provence, à 15 h à l’église.

Naucelle.

- Thé dansant animé par Etoile Musette, à 16 h à la salle des fêtes.

Rodez.

- Conférence donnée par François-Roméo Ntamag, à 14 h 30 à la maison Saint-Pierre.

Saint-Côme-d’Olt.

- Concert de flûtes traditionnels du monde avec Nigel Shaw, à 19 h 30 à l’église.

Saint-Laurent-de-Lévézou.

- Déjeuner aux tripous au profit des associations Mill’Autisme e le Téléthon, de 8 h à 15 h à Mauriac.

Salles-la-Source.

- Spectacle « Les Absents » de la Compagnie l’Aurore, à 11 h et à 16 h.

Sébrazac.

- Fête des vendanges ; 8h, déjeuner aux tripous ou escargots ; jeux pour enfants ; 12h, apéro-farçous.

Villecomtal.

- Concert avec Séverine Cros, à 18h à la Fabrique du Rougier.