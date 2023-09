Onet-le-Château. Reprise haute en couleurs pour le club de La bonne entente

Une bonne centaine d’adhérents se sont retrouvés dans la grande salle du patio-centre social, mardi, pour les retrouvailles et le début d’une autre saison.

Lors des retrouvailles, les adhérents du club des aînés de La bonne entente ont commencé par une séance cinéma : un magnifique diaporama réalisé par leur dynamique présidente Danielle Bit, retraçant tous les temps forts de l’année écoulée, grâce aux nombreux clichés de Jean-Pierre, son photographe de mari. Une belle ambiance et beaucoup de commentaires de celles et ceux qui se reconnaissaient, se rappelant ces bons moments de partage et pour les quelques nouveaux, un aperçu grandeur nature des animations et sorties que le club propose tout au long de l’année, que tous ont copieusement applaudi !

Puis chacun a repris ses habitudes et la salle Valière s’est remplie de joueurs et de beloteurs, tandis que la musique entraînait les danseurs sur la piste de la grande salle.

Pour mémoire, la section cartes et jeux fonctionne désormais les mardis et vendredis de 14 heures à 17 h 30 et la section danse, tous les mardis de 14 h 30 à 17 h 45 (sauf pendant les vacances scolaires). Au "menu" de ce trimestre : une première journée organisée jeudi 19 octobre, avec la visite guidée de Sainte-Eulalie-d’Olt, le repas à Saint-Geniez, puis le spectacle "La vallée du Lot en chansons", un récital de chansons françaises de Nathalie Elbé, d’Yves Montand à Charles Aznavour, le tout avec un zeste d’humour. Puis les aînés ne failliront pas à la tradition et fêteront le vin nouveau, mardi 21 novembre et tous se retrouveront en décembre autour d’une bonne table le midi et avec un orchestre l’après-midi pour fêter la fin de l’année. Enfin, le quine annuel du club est déjà acté et vous pouvez cocher la date du 28 janvier, sur vos agendas ! Toutes celles et ceux qui ont envie de rejoindre le club ont donc bien des occasions de le faire et seront les bienvenus, un accueil et chaleureux et bienveillant leur est assuré !