Naucelle. Un projet innovant à l’école Jules-Ferry

La séance publique de rentrée pour le conseil municipal a eu lieu à une heure avancée et, après l’approbation de la séance du 5 juillet, Karine Clément ouvrait la séance en déroulant les points de l’ordre du jour.

Lecture avec les "tout-petits" : Présenté par Mme Firmin (CD), il s’agit d’un partenariat avec le conseil départemental, dans le cadre de "12 défis pour l’Aveyron". L’engagement du département est de renforcer ses actions dans le domaine de la lecture, dès leur plus jeune âge, en vue de développer l’éveil culturel et artistique des plus jeunes. La commune s’engage dans ce programme, le conseil approuvait la décision.

Projet pédagogique à Jules-Ferry

Le projet est ancré par le Conseil national de refondation (CNR). Une démarche de concertation est ouverte sur tout le territoire avec pour objet la liberté d’innovation des équipes portée par une dynamique collective. La collectivité ne sert que de "boîte à lettres" pour cette opération qui permet d’avoir une enveloppe financière. Le projet pédagogique de l’école Jules-Ferry, qui demande une grosse implication car très complexe, bénéficiera d’une enveloppe de 7 053 € pour l’achat de matériel. Le conseil municipal des enfants a été présenté par Mme Albrecht. Elle a exposé les quelques modifications de règlement intérieur, avec un calendrier plus adapté.

L’élection est prévue pour le 13 octobre. Une visite des locaux de la mairie, pour préparer la campagne électorale se fera le 3 octobre pour les écoles de Jules Ferry (9 h 30) et Jeanne d’Arc (10 h 30). Karine Clément, Virginie Firmin, Éric Boissonnade, Virginie Albrecht en seront les référents.

Prix et Qualité de l’eau (sur l’assainissement collectif 2 022). C’est un rapport annuel (présenté par Anne Trouche, adjointe à l’urbanisme) qui est toujours très intéressant car il pointe les efforts faits par la collectivité sur le traitement de l’eau et son prix. Cela concerne de 120 000 m² facturés, pour 1 180 abonnés (+ 8 % / 2 022). Les stations d’épuration sont conformes bien que vieillissantes.

Un évaluateur classe la commune à 100 points sur 120 possibles. Une réflexion devrait avoir lieu sur la facturation des factures d’eau et assainissement qui manque de clarté. Une visite très prisée, lors des journées du patrimoine était organisée par le Smaep du Viaur (Quins) pour montrer le circuit de l’eau du Viaur depuis la station de pompage. Actualisation du plan de financement : Il s’agit d’un programme qui permettra la rénovation de bâtiments vétustes, et ainsi développer l’activité économique du bourg. Le montant de l’enveloppe est de 444 856 €. La durée du programme est de quatre ans à partir du début des travaux.