Football : "Les victoires de ce genre sont hyper importantes", les réactions après le succès de Rodez à Dunkerque

Rodez s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Dunkerque, le samedi 23 septembre. Découvrez ci-dessous les réactions des deux entraîneurs.

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Je retiens de ce match qu’on a été costaud. On est mieux parti que ce qu’on a fait ces derniers temps. On a bien fait ce que l’on voulait faire, sans ronronner. On n’a pas été souvent mis en danger, même si je pense qu’on a un peu trop reculé par moments. Offensivement, on peut mieux faire. On a été un peu moins bien dans le jeu que d’habitude. C’est important pour les joueurs de se rassurer dans le combat, car on savait que ce serait un combat ici. Les victoires de ce genre sont hyper importantes, il faut les prendre. On a bien combattu, je suis content de ce que les joueurs ont fait défensivement.

Mathieu Chabert, entraîneur de Dunkerque

Le sentiment de déception domine. On savait qu’il y aurait des moments difficiles au cours de la saison, il faut s’accrocher, faire bloc. Le match est rageant car on prend un but sur notre temps fort, quand on a la main sur le match. On ne peut pas prendre des buts sur leurs seules incartades dans notre surface.