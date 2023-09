Matière nucléaire et produits explosifs dans le Cantal : le suspect avait proféré des menaces avec une "bombe artisanale"

L'homme de 29 ans qui détenait un véritable arsenal explosif à son domicile de Maurs a été placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue prolongée, ce vendredi 22 septembre.



Ce mercredi 20 septembre et jusqu'au jeudi 21 septembre, enquêteurs, gendarmes, police scientifiquespécialistes en identification criminelle, démineurs venus de Montpellier et pompiers spécialisés dans les risques technologiques venus de l'Aveyron ont passé leur temps à fouiller de fond en comble le domicile d'un homme de 29 ans, à Maurs dans le Cantal, qui détenait chez tout un arsenal explosif, fait de bombes artisanales, de matières nucléaires radioactives et de substances chimiques, la plupart trouvés dans un coffre-fort de la maison. Le quartier avait été bouclé, et les experts avaient procédé à ""la neutralisation des produits potentiellement dangereux" jusqu'au jeudi en fin d'après-midi.

Ce vendredi 22 septembre, cet homme a été placé en détention provisoire à l'issue de sa garde à vue prolongée. Il a été mis en examen par le Parquet d'Aurillac pour détention illégale de produit ou engin explosif, fabrication illégale d’engin explosif, détention et élaboration non autorisées de matière nucléaire, fabrication sans autorisation d’armes, éléments ou munitions de catégorie A ou B, mais également pour violences avec usage ou menace d’une arme "sans incapacité" et menaces de mort avec ordre de remplir une condition, énumère La Montagne.

Des menaces avec une présumée bombe artisanale

L'individu, qui travaillait dans l'informatique et utilisait de darwweb, avait menacé une personne le mercredi 19 septembre à l'aide d'un engin qu'il présentait comme une bombe artisanale. Ce qui a conduit le lendemain à son interpellation et à la perquisition de son domicile de la place du 11-Novembre à Maurs.