Saint-Amans-des-Cots. Du yoga pour tous pour s’épanouir

Pratiquer le yoga, c’est s’unir de l’intérieur pour trouver une harmonie. Le yoga sera votre premier outil pour renforcer l’immunité de votre corps tout au long des saisons.

Des séances enracinantes pour une vie stable et confiante autour des postures, respiration, relaxation et méditation qui sont la base de l’enseignement du yoga. Une pratique de yoga originel qui réunit toutes les techniques des différents yogas, tout en douceur pour se réapproprier son corps, son souffle et ainsi accueillir le lâcher prise total. Des enseignements et transmissions autour du Kundalini yoga (yogi Bhajan et d’Anand Sharabi) avec du pranayama (exercice de respiration), Asanas (posture), méditation et relaxation pour intégrer chaque séance et permettre au corps de se régénérer à chaque séance.

Joie, confiance et sérénité. Aucun niveau n’est requis et possibilité d’intégrer les cours en cours d’année. Tous les lundis de 19 h 15 à 20 h 45 (salle de danse à l‘angle de la rue Saint-Jean et de la rue des Écoles). D’autres cours sont transmis dans le Dojo de Touluch tous les jeudis. Professeure de Yoga certifiée par la Fédération de Kundalini Yoga. Pour plus de renseignements, contacter Béatrice Vayssière : 06 67 81 53 56.