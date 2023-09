Rieupeyroux. L’ADMR du Ségala rieupeyrousain sur les rails à Sainte-Eulalie-de-Cernon

La première journée nationale des aides à domicile en France avait eu lieu le 17 mars dernier. Le but de cette journée est de remercier et de mettre en lumière l’ensemble des intervenants à domicile qui, chaque jour, prennent soin des personnes âgées, malades ou en situation de handicap. N’ayant pas pu le faire à cette occasion, les responsables de l’ADMR du Ségala rieupeyrousain ont souhaité remercier l’engagement sans faille des aides à domicile en leur offrant une journée détente le samedi 16 septembre.

Une quarantaine de participants, aides à domicile, bénévoles et conjoints, ont pris le car pour s’évader à Sainte-Eulalie-de-Cernon. Au programme de la journée : vélorail du Larzac, repas au restaurant les Cardabelles, visite libre du village et de la Commanderie de Sainte-Eulalie-de-Cernon.

Tout cela s’est déroulé dans une ambiance conviviale et joyeuse, avec un réel plaisir de se retrouver.

Maintien de l’autonomie de la personne et de ses habitudes de vie, soutien moral et social… Le rôle des professionnels à domicile est essentiel et le sera encore plus dans les prochaines années en raison du vieillissement de la population.

Il est important de reconnaître le travail accompli par ces hommes et ces femmes et de les chouchouter un peu.