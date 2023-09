Decazeville. Le riche programme culturel de Memoria andando

Lors de son assemblée générale qui a réuni une cinquantaine de personnes heureuses de se retrouver, le bureau de Memoria andando a présenté les grandes lignes de la saison 2023-2024.

L’association "Memoria andando" est née en 2002 du besoin de sauvegarder la forte empreinte espagnole qu’ont laissée sur le Bassin de Decazeville-Aubin les immigrés économiques des années 1900-1930, ou exilés politiques de 1939. Chaque année, les responsables proposent diverses animations pour cultiver la mémoire de ces premières générations qui se sont implantées et ont refait leur vie sur le territoire.

Dès la fin septembre et jusqu’à la mi-octobre, dans le cadre de Cinespaña, le cinéma La Strada présentera sept films et documentaires en lien avec la culture espagnole : "Cesaria Evora, la diva aux pieds nus film musical" (2022), "Les tournesols sauvages" (2022), "Valentina" (film d’animation, 2021), "Maman a cent ans", (1979), "L’ombre de Goya" (documentaire, 2022), "L’expérience Almodovar" (deux moyens-métrages, 2023) et "Fermer les yeux", (2023).

Le 28 octobre à l’Espace Yves Roques, "Tango Secret", un spectacle présenté par Luis Rigou et Céline Bishop (tangos classiques, milongas, valses criollos…) est également au programme des animations.

Du théâtre à la médiathèque

Le 18 novembre à la médiathèque de Decazeville, une pièce de théâtre "Univers Elle" avec María de las Nieves Flahaut de la Compagnie Création éphémère de Millau sera présentée. Une pièce qui évoque de manière troublante le labyrinthe de la mémoire d’une exilée chilienne dont le mari a été arrêté par les sbires de Pinochet suite au coup d’État de 1973.

Puis, viendront une soirée Tapas en décembre au local et Paella début février à la salle des fêtes de Livinhac. Deux conférences seront proposées en début d’année 2024, sur une période complexe et douloureuse de l’histoire de l’Espagne : l’une sur la "IIe République : la Constitution de 1931 et la question religieuse", l’autre sur "Le rôle de l’Église dans la répression : 1939-1948".

En avril, à l’Espace Yves Roques, interprétation de "A plein gaz", une pièce de Serge Valetti, mise en scène et interprétée par Olivier Jeannelle de la Compagnie Le Bruit des Gens, comédien et metteur en scène remarqué dans "Ay Carmela !" et "Requiem pour un paysan espagnol".

Reprise imminente des ateliers

Enfin, il y aura probablement une exposition à la médiathèque de Decazeville sur la présence espagnole dans le Bassin (immigrations économiques de 1910 à 1930 et exil politique de 1939). À confirmer. Les ateliers vont également reprendre début octobre. Pour les cours de langue (niveau et horaires), renseignements au 07 66 23 02 46. L’atelier de chant reprendra le 2 octobre et la cuisine le 13 octobre.