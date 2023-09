Entraygues-sur-Truyère. Les seniors sportifs ont repris

Tout récemment, en présence de Bernard Chambert, président du Comité départemental de la retraite sportive (FFRS), et de Bernard Boursinhac, maire d’Entraygues, le président des seniors sportifs, Gérard Fages, ouvrait l’assemblée générale en remerciant les adhérents venus nombreux. Il rappelait la mission du club : assurer le maintien physique et moral des personnes.

Le club comptait au printemps 2023, 112 adhérents soit une progression de 15 % par rapport à 2022.

Les activités pratiquées sont : les randonnées les lundis et les mercredis, la gymnastique douce et tonique les jeudis matin, le swin-golf les vendredis après-midi et le yoga les jeudis après-midis. Le club fonctionne avec sept animateurs formés par la FFRS. Le prix de la licence pour la saison 2023-2024 est fixé à 40 €, les inscriptions se faisant cette année en ligne. Le bureau est inchangé : président : Gérard Fages ; vice-présidents (es) : Christiane Boursinhac, Michel Barthomeuf, Jeannine Labbe ; secrétaire : Nicole Bouchery ; trésorier : Jean-Jacques Payre ; secrétaire adjointe : Éliane Barthomeuf ; trésorier adjoint : André Maury. Le club des seniors sportifs d’Entraygues a repris ses activités début septembre par une première randonnée de 9 km à Pons.

Le calendrier des randonnées du premier trimestre a été établi par les animateurs et communiqué à tous les adhérents.

L’activité gymnastique, dispensée par Gérald Orozco, remporte un grand succès avec une quarantaine d’inscrits.

Une nouveauté cette année, les activités randonnée et gymnastique se poursuivront pendant les vacances de Toussaint et de février.

Pour tout renseignement ou adhésion, contacter Gérard Fages au 06 79 51 68 47.