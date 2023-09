Occitanie : après les orages du 16 septembre, 3 mois de travaux pour remettre en état la voie ferrée Béziers - Millau

Les violents orages du 16 septembre ont causé d'énormes dégâts sur la ligne Béziers Millau. Trois mois de travaux sont envisagés par la SNCF pour envisager la réouverture de la ligne.



Les intempéries exceptionnelles qui ont impacté la vallée de l’Orb le 16 septembre ont très lourdement endommagé la ligne de l’Aubrac entre Bédarieux et Millau. Les équipes SNCF Réseau se sont mobilisées toute la semaine dernière pour effectuer des diagnostics sur les différentes parties de l’infrastructure.

Conformément aux premières estimations, les dégâts sont particulièrement lourds avec des avaries sur 14 ouvrages d’art mais aussi sur 2 parois rocheuses et 2 tunnels. Un linéaire de 10 kilomètres de voies est particulièrement impacté avec des brèches importantes. De plus, des installations électriques doivent être remplacées et certains poteaux caténaires sont à conforter.

5 000 traverses, 10 000 tonnes de ballast

Le renouvellement de la voie endommagée nécessitera de remplacer 5 000 traverses, 6 000 mètres de rails et 10 000 tonnes de ballast. 2 000 mètres de câbles télécom devront par ailleurs être renouvelés. Le programme de travaux sera ainsi extrêmement conséquent et mobilisera durant trois mois en continu plus de 60 personnes (personnel SNCF et entreprises prestataires) avec un coût estimé à 10 millions d’€ qui sera supporté à 100% par SNCF Réseau.

Réouverture de la ligne début 2024

La réalisation de l’ensemble de ces opérations conduit à envisager une réouverture aux circulations ferroviaires début janvier 2024. La date précise sera communiquée dès que possible. Les équipes SNCF Réseau restent totalement mobilisées pour engager les travaux au plus vite.

Une substitution routière est mise en place par SNCF Voyageurs depuis le 17 septembre.