Aveyron : à Nauviale, des potimarrons de 50 kilos et de deux mètres de circonférence !

Quatre fois plus grand et 20 fois plus lourd qu'un potimarron normal, un petit monstre de légume !



À Combret, sur la commune de Nauviale, Bernard Bourgeon cultive avec passion son jardin potager qui lui donne bien des satisfactions, et parfois même de grosses surprises.

Mi-mai, il a planté deux plants de potimarrons qui, au fil des semaines, ont donné quatre cucurbitacées qui n’ont cessé de grossir, grossir… Pour devenir énormes et peser 50 kg chacune pour 2 mètres de circonférence ! Quand on sait que la taille normale de ces petits potirons est d'environ de 25 cm pour un poids de 1 à 3 kilos, c'est bien un légume de taille éléphantesqye que Bernard a cultivé. "Certainement une erreur du magasin qui me les a vendu"», soupire Bernard en souriant, tout heureux de pouvoir partager sa récolte gigantesque avec la cantine de Nauviale, les Restos du Cœur et ses voisins du village.

Mais même si ces potimarrons aveyronnais se prennent pour la grenouille qui voulait être aussi grosse que le boeuf, leur taille record n'arrivera jamais à la cheville des plus grosses cucurbitacées de sa famille : 984 kilos pour le plus gros potiron français, et près de 1,2 tonne pour la plus grosse citrouille du monde !