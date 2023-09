Football - Rodez : après trois victoires de rang et une 4e place de Ligue 2, Didier Santini " fier de (ses) joueurs"

Ce mardi lors de la 8e journée de Ligue 2, le Rodez Aveyron football a battu Troyes, le relégué de Ligue 1, 2-1. Des réalisations de Killian Corredor et Lucas Buadès sur coup franc pour des Aveyronnais qui pointent désormais à la 4e place du classement avant de se déplacer à Auxerre (3e, avec un point de plus) dès samedi soir. Retrouvez ici les réactions d'après match

Didier Santini, entraîneur de Rodez

Fier des joueurs, du match qu'ils ont accompli contre une très belle équipe. Ça a été difficile. Mais tactiquement, on est arrivé à prendre le dessus et à les empêcher de jouer comme ils le voulaient. Les 25 premières minutes, on a souffert, mais ensuite on est arrivé à se rassurer à se replacer tactiquement, puis ça allait de mieux en mieux. (sur l'erreur du gardien troyen amenant le premier but) C'est un cadeau, on le prend, on n'en avait pas eu encore.

"J’avais touché le fond. Et c’est souvent quand on touche le fond qu’on remonte à la surface." La réaction de Lucas Buadès, une nouvelle fois impliqué sur les deux buts de Rodez, après la victoire 2-1 des siens contre Troyes #Ligue2 #Rodez #football pic.twitter.com/nqDrcYJh7A — Centre Presse Aveyron Sports (@PresseSports) September 26, 2023

Patrick Kisnorbo, entraîneur de Troyes

C'est difficile car il y a une erreur individuelle suivie d'une seconde erreur qui nous impactent immédiatement. On a pourtant dominé dans le jeu, on a raté des occasions et cela a rendu les choses difficiles. Pour autant, on doit continuer à être serein, à avancer, car on a un match dès samedi.

Giovanni Haag, milieu de terrain de Rodez

Match costaud, c'était important. On avait à cœur d'enchaîner, c'est chose faite. On savait qu'ils avaient une équipe très jeune, qui sait très bien jouer au ballon et n'a pas peur de laisser des espaces pour qu'on puisse jouer des coups. Trois points qui font du bien. Après, il ne faut pas s'enflammer et se mettre la pression, mais jouer notre football sans regarder le classement.

