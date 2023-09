Football : victorieux face à Troyes, Rodez signe son troisième succès successif

Lors de la 8e journée de Ligue 2, mardi 26 septembre à Paul-Lignon, les protégés de Didier Santini se sont imposés 1-0 contre Troyes. Leur troisième victoire de suite après celle contre Angers et à Laval. Les Aveyronnais sont désormais 4es du championnat.

La passe de Troyes pour Rodez. En battant 2-1 les Aubois, mardi 26 septembre sur la pelouse de Paul-Lignon, les sang et or ont assuré leur troisième victoire successive, après celle contre Angers (4-1) et celle à Laval (1-2).

La première mi-temps a vu les deux camps se neutraliser, dans un duel fort en intensité. Mais la seule occasion franche a été la frappe de Kouadou Assoumou, très bien arrêtée par le pied du portier ruthénois Lionel Mpasi. C'est en deuxième période que les protégés de Didier Santini ont fait la différence.

Après un centre de Lucas Buadès, le gardien adverse Nicolas Lemaître pensait capter le ballon facilement... jusqu'à ce qu'il lui glisse des doigts et que Killian Corredor, juste devant la ligne, en profite pour ouvrir le score de la tête (52e, 1-0).

Et les Troyens sont passés près de revenir sur les Ruthénois. À la 65e minute, un superbe centre cadré de Rafiki Saïd a atterri à quelques millimètres du but de Lionel Mpasi, et c'est Bradley Danger qui a sauvé le ballon sur la ligne. À la 75e, la frappe de Luka Illic a survolé le but de Lionel Mpasi, laissant les Troyens toujours une longueur derrière. Et trois minutes, Rodez en ajoutait une.

Sur un coup franc de franc tiré par Lucas Buadès à l'entrée de la surface , le ballon a été dévié par le mur et a trouvé le fond des filets, alors que le gardien troyen était posté à l'autre bout de sa cage (78e, 2-0).

Les dernières minutes ont vu les Ruthénois multiplier les assauts dans le camp de Troyes. Et c'est à l'ultime seconde que les visiteurs ont réduit l'écart (90e+5, 2-1). Trop tard pour eux, le Raf avait fait la différence.

Ce succès permet au Raf de grimper de deux places et de s'installer dans le top 5 de Ligue 2. Ils sont actuellement 4es du championnat.