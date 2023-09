Réquista. Les clubs "Générations Mouvement" en solidarité avec Madagascar

Soutenue par Groupama et Générations Mouvement, l’association Action Solidarité Madagascar s’engage depuis 25 ans auprès des populations locales de Madagascar, dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle, de la santé et de l’environnement.

Grâce à des collectes de fonds – lors de manifestations ou de la vente de biscuits – et de matériel, les bénévoles des associations financent, mettent en place et accompagnent des actions en concertation avec les partenaires sur place et en fonction de leurs besoins : ainsi, chaque année, la Fédération "Générations Mouvement" de l’Aveyron organise, pour tout le département, une marche de solidarité au profit de l’Association "Solidarité Madagascar". Récemment, 20 adhérents des Clubs de Réquista, Lédergues, Durenque et Arvieu se sont rendus en car à Saint-Laurent d’Olt pour participer à cette journée. Le matin, deux groupes de marcheurs se sont constitués : le premier pour une randonnée de 10 km environ, le second pour une découverte du magnifique village de Saint-Laurent d’Olt, au pied duquel coule le Lot. Pendant ce temps, à la salle des fêtes, les non randonneurs se sont adonnés à leurs sports favoris : belote, jeux de société, ou pétanque. Après le repas et le tirage d’une tombola dont la recette a été reversée intégralement à "Solidarité Madagascar" pour financer le Projet "École verte", Louis Mercadié a présenté une conférence passionnante sur "l’émancipation de la femme au XIXe siècle" au travers de la vie de Marie Talabot, née dans la misère à Saint-Geniez-d’Olt, sous le nom de Marie-Anne Savy et qui connut une ascension sociale extraordinaire grâce à son compagnon puis légitime époux Paulin Talabot, et côtoya les plus grands personnages de son époque… A la fin de cette journée conviviale et ensoleillée, le groupe prit le chemin du retour, enchanté et la tête remplie de formidables souvenirs.