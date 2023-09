Valady. Sortie instructive et culturelle pour FiNuVal

Après un été passé au calme et à l’abri de la chaleur, le club des aînés FiNuVal vient de reprendre ses activités habituelles qui font la part belle aux sorties et aux animations en tous genres. Une première sortie a récemment conduit un groupe d’une trentaine d’adhérents vers le Nord Aveyron.

Après une première halte au site pierreux de la coulée de lave de Roquelaure, ils se sont rendus à Salgues pour visiter l’usine de traitement d’eau potable gérée par le Syndicat des eaux de Montbazens-Rignac.

Le président Michel Roumégous a expliqué le fonctionnement de l’usine et le traitement particulier de l’eau en provenance de deux Boraldes. Chacun a bien retenu que "l’eau de nos robinets était bien meilleure que celle en bouteilles plastiques".

Le repas de midi, pris au Best Western de Laguiole, a régalé les papilles de la petite troupe qui a repris ensuite la route pour se rendre au musée de la cabrette à Cantoin. Guidés en musique par le maître des lieux et cabretaïre Jean-Louis Claveyrolles, les aînés ont appris l’histoire de la cabrette et découvert une grande collection de cornemuses réunissant des instruments destinés aux fêtes et bals populaires tels l’accordéon, la vielle et le violon.

La prochaine animation du club, ouverte à tous, aura lieu le samedi 7 octobre prochain à 20 h 30 à la salle des fêtes de Nuces la comédie "Le coupable est dans la pièce" sera présentée par la troupe du Théâtre à moudre.