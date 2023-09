Brommat. Une escapade d’une journée en Viadène pour le club des Amis

Pour clore la saison estivale, le club des Amis de Brommat a choisi de faire une escapade d’une journée en Viadène. Toutefois un contretemps a amené les aînés à visiter la ferme du Verdier à Lieutadès (Cantal) chez les Capujadous et non l’école d’attelage des Mazucs à côté de Cantoin.

Ce sont donc Michèle et Bernard qui ont accueilli les visiteurs dans leur petite ferme organisée en polyculture-élevage telles que les fermes existaient il y a encore 50 ans. Ils ouvrent leur ferme à la visite, pour transmettre leur savoir aux générations d’aujourd’hui et de demain : la ferme, les animaux, les vieux métiers. Les aînés ont également assisté à un atelier de rempaillage. La matinée se poursuivait par la visite de la ferme "Au doux mohair d’Aubrac" où Cécile, spécialisée dans l’élevage de la chèvre angora, passionnée par son métier et amoureuse de ses animaux, transforme la laine pour la vente de produits fabriqués en laine mohair. La pause méridienne avait lieu au restaurant de Cantoin autour d’un succulent repas.

L’après-midi était consacrée à la visite du Musée international des cornemuses du monde, point d’orgue de la journée.

Jean-Louis Claveyrolles et son aide de camp ont remonté le temps en paroles et en musique, et de chronologie parlée en morceaux joués à la cabrette ou à l’accordéon, l’après-midi fut trop courte pour se rassasier des époques, des histoires, de la passion de ces deux personnages. Que de challenges ils ont relevé pour monter une telle collection !

Encourageons-les à continuer car il y a encore beaucoup à faire.