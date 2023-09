Entraygues-sur-Truyère. A vos agendas pour la collecte des plastiques agricoles

La collecte de plastiques agricoles usagés du Smictom Nord Aveyron aura lieu le mardi 24 octobre à la déchetterie d’Entraygues.

Les consignes de dépôt à respecter sont : Les films plastiques d’élevage comme ceux d’ensilage seront balayés et secs, pliés et roulés. Ceux d’enrubannage seront secoués, pliés et roulés.

Les sacs plastiques d’engrais ou d’amendements seront vidés à plat et mis en fagot. Les ficelles plastiques propres des conditionnements des fourrages, de palissage de vigne ou d’horticulture seront mises en sac, tout comme les conditionnements de balles rondes.

Les Big bags d’engrais, amendements, semences et plants de pommes de terre seront vidés et pliés et mis en fagot. Les déchets trop souillés ou mélangés seront refusés.