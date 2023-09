Le groupe de ska-punk aveyronnais sera à l'affiche de ce rendez-vous bien rock qui existe depuis 2018 en Aveyron.



On n'a pas tous les jours 20 ans... de plus ! Mais quand on biberonne au ska-punk, l'énergie n'atteint pas le nombre des années. Nés en 2003, les Allumés du Pouce ont planté à coups de riffs de guitares, de cuivres et de pogo jovial cette musique frénétique dans le territoire aveyronnais. Quatre albums (et un cinquième ?), des centaines deconcerts dans la France entière, au fond d'un bar ou sur une scène de festival, malgré les aléas, le Covid, les coups de mou et les doutes existentiels, les Allumés ont toujours la force de brancher les amplis et de balancer leurs plus grands tubes. A fond à fond à fond.

La preuve : ils seront sur la scène du festival La Smala de Gages, ce vendredi 29 septembre à partir de 19 heures. Les fans et les copains de la première heure seront à coup sûr là pour souffler les bougies.

Les Shériff en tête d'affiche

Honneur aux aînés, la tête d'affiche sera tenue par les Shériff, qui frisent eux les 40 ans de scène. Le punk-rock des Montpelliérains né en 1984 s'inscrit dans la lignée du rock alternatif pratiqué en même temps par la Mano Negra, Parabellum, Bérurier Noir ou les compatriotes d'OTH. Ils ont tourné depuis partout en Europe, et ont même eu deux "tribute bands", groupes qui reprenaient leurs chansons, en Allemagne et en Suisse. Séparés en 1999, puis reformés en 2012, les Shériff continuent l'aventure avec toujours les deux doigts dans la prise.

Cette nouvelle édition de la Smala présente aussi Ben & Fist, dignes héritiers gersois des Shériff qui affichent plus de 15 ans d'âge, et les Branlarians Sound System, qui ont réveillé le côté jamaïcain de la Gascogne, tout en gardant une bonne dose de ska-rock. Les voici dans la version sound system

Ouverture des portes à 19 heures, restauration sur place. Plus d'infos et réservations sur la page Facebook de la Smala ou sur le site d'Odyssée Spectacles.