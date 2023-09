Villefranche-de-Rouergue. "Chrysalides", une exposition de Lionel Sabatté

L’Atelier Blanc accueille Lionel Sabatté et explore avec lui le temps à l’occasion de l’exposition "Chrysalides". Se laissant guider par l’énergie de la matière et défiant le passé, le présent ou le futur, l’artiste présente, peintures, sculptures, dessins et oxydations. Les œuvres de Lionel Sabatté surgissent de matériaux particuliers et incongrus, même repoussants, pour proposer un univers qui interroge le vivant, la notion de cycle mais aussi notre système de valeurs.

L’artiste entame depuis plusieurs années un processus de récolte de matériaux qui portent en eux la trace d’un vécu : poussière, cendre, charbon, peaux mortes, souches d’arbres… Ces éléments sont combinés de manière inattendue et les œuvres ainsi créées portent en elles à la fois une délicatesse mais aussi une "inquiétante étrangeté".

La sphère du vivant ainsi que les transformations de la matière dues au passage du temps se retrouvent au cœur de son travail.

L’art de Lionel Sabatté, en perpétuelle mutation, porte une réflexion profonde sur notre condition humaine et notre rapport au temps long, cyclique. Ses sculptures de poussière, dont on ne sait si elles vont résister au temps, où ses visages dessinés de poussière sur papier arche sont-ils des âmes survivantes d’un temps préhistorique ou des fragments éphémères d’un futur pressenti ?

"Chrysalides", exposition du 30 septembre au 10 décembre 2023. Entrée libre du mercredi au dimanche de 14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Le vernissage aura lieu ce vendredi 29 septembre à partir de 18 h à l’Atelier Blanc, chemin de la rive droite à Villefranche-de-Rouergue.