Decazeville. Des ordinateurs pour les nouveaux élèves du lycée La Découverte

Le conseiller régional Pascal Mazet a remis de nombreux ordinateurs aux jeunes du lycée la Découverte, à Decazeville, en présence du proviseur Jean-Luc Viargues. La Région Occitanie permet en effet aux élèves entrant dans les lycées en classe de seconde et aux apprentis d’obtenir gratuitement un ordinateur portable de qualité, dans la continuité de sa lutte contre les déterminismes sociaux et la fracture numérique. Depuis 2017, la Région a lancé, en partenariat avec le Rectorat, le label "Lycée numérique" qui reconnaît les efforts engagés par les lycées publics de la région pour développer l’usage du numérique en classe. L’objectif : répondre aux défis liés à la révolution digitale et enrayer les inégalités dans l’accès et la maîtrise du numérique.

"Un vrai plus pour ces jeunes qui débutent un nouveau cursus scolaire. C’est l’un des dispositifs les mieux appréciés apportés par la Carte Jeune, qui favorise l’égalité des chances et le pouvoir de vivre", a expliqué Pascal Mazet.