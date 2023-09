Manifestation d'agriculteurs à Rodez : cette fois, la préfecture était dans le viseur

Face au ton ferme du préfet à la suite de l'action menée devant le centre des finances publiques, les agriculteurs ont déversé du fumier sur la place Charles-de-Gaulle.

Après avoir érigé un mur devant le centre des finances publiques à Rodez, les responsables syndicaux de la FDSEA et des JA de l'Aveyron étaient attendus ce jeudi 28 septembre à 14 heures en préfecture pour une rencontre avec Charles Giusti. Mais cela ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu... D'emblée, le préfet a refusé de recevoir les agriculteurs, indiquant que l'action et le mur érigé devant le service des impôts auparavant "portent atteinte à l'image de l'Etat".

Du fumier déversé

"On a décidé de ne pas bouger et il nous a reçus deux heures plus tard (à 16 heures, NDLR). On nous a fait la leçon de morale...", expliquait l'un des manifestants qui, avec ses camarades, a décidé en réponse de déverser du fumier sur la place Charles-de-Gaulle et sur les portes de la préfecture. Avant de lever le camp en fin d'après-midi. "La place sera moins propre désormais", souriaient plusieurs agriculteurs, pas franchement satisfaits de cette réunion avec les représentants de l'Etat. Le sommet de l'élevage à Cournon-d'Auvergne, dès mardi, promet d'être animé...

"Les services de l'Etat ont toujours été à l'écoute des agriculteurs"

Juste après, la préfecture de l’Aveyron a condamné "fermement les actions commises" dans un communiqué de presse. "En début d’après-midi, dans le cadre d’une manifestation déclarée par la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs, une action non prévue contre les locaux de la direction départementale des finances publiques de Rodez, situés place d’Armes, a été engagée par des manifestants visant à entraver l’accès à ce service public par la construction d’un mur".

"Les locaux, abritant également les services départementaux de l’office national des anciens combattants, n’étaient dans ces conditions plus en mesure d’accueillir des usagers. Les services de l’État, dans leurs différentes composantes, ont toujours été à l’écoute des agriculteurs pour apporter des solutions à leurs difficultés et les accompagner au quotidien. L’action de l’État local et les relations de ses services avec les agriculteurs ont toujours été empreintes de respect et de considération. Dans ces conditions, l’État local doit également être respecté", stipule le communiqué.