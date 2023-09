Séisme au Maroc : la mairie de Bozouls et "Une plume pour LAM" lancent un appel aux dons

LAM veut dire Lionceaux de l'Atlas marocian. Cette association vient en aide aux enfants des villages reculés du Maroc.



Face à la tragédie qui a récemment frappé le Maroc, l’association "Une plume pour LAM" se mobilise avec détermination.

Créée cette année à Bozouls, cette association, dédiée aux lionceaux de l’Atlas marocain, a initialement pour mission d’apporter un soutien scolaire aux enfants des villages reculés en leur envoyant des fournitures, des livres et d’autres ressources éducatives.

Aujourd’hui, devant l’ampleur du séisme, elle étend son action pour soutenir les familles sinistrées.

En cette période critique, l’association a un besoin urgent de couvertures, draps, couettes, sacs de couchage, couvertures de survie, serviettes et gants de toilette. Les produits d’hygiène tels que les savons, brosses à dents, dentifrice, protections féminines et mouchoirs en papier sont également nécessaires. La parapharmacie n’est pas en reste avec un besoin de compresses, sparadrap, produits désinfectants et paracétamol. Pour les plus petits, des produits tels que les couches, biberons et tétines neuves sont sollicités. Enfin, des lampes de poche solaires ou à piles, des piles, briquets, bâches, assiettes et gobelets en plastique réutilisables seraient d’une grande aide. Seuls les produits neufs ou en très bon état seront acceptés.

Pour vos dons matériels, contactez Laurent Albouy au 06 17 70 46 16. Par ailleurs, le conseil municipal lance un appel aux dons au bénéfice de l’association Bozoulaise "Une plume pour LAM". Ces dons financiers, essentiels pour couvrir les frais de transport sont bienvenus au siège de l’association situé au 1 Impasse des 4 vents, Gillorgues, 12340 Bozouls ou directement sur la cagnotte en ligne : www.onparticipe.fr/c/RegBT1xF