Villefranche-de-Rouergue. Six correspondants allemands au lycée Savignac

Ces jeunes vont s’immerger dans la vie lycéenne villefranchoise durant trois mois.

Ils ont 15 et 16 ans, ils sont six et vont s’immerger totalement dans la vie du lycée général et technologique Raymond-Savignac pendant 3 mois dans le cadre du Programme Sauzay. "Bienvenue à nos correspondants allemands !", a souhaité Valérie Blanc, la nouvelle Proviseure, au cours du pot d’accueil organisé dans la salle des Commensaux. Et de se réjouir "de cette belle aventure collective" qui favorise l’apprentissage de la langue et permet de découvrir un système éducatif nouveau.

En Allemagne il est vrai, les horaires de cours ne sont pas les mêmes. Ils se situent entre 8 et 13 h avec un encas à la mi-matinée, et laissent libre-cours aux activités extrascolaires l’après-midi. En France, ils se poursuivent toute la journée.

Un changement majeur qui ne perturbe pas le moins du monde Finn, tout sourire, venu tout droit de la ville universitaire d’Oldenbourg. "Ici, c’est comme un endroit de vacances, les paysages sont magnifiques et je me sens déjà très bien intégré dans ma famille d’accueil à la Rouquette."

Car outre les cours au lycée, les jeunes Allemands partagent la vie de famille de leurs correspondants sur le Villefranchois. Des correspondants que Finn, Aurélia, Clara, Lasse et Émilie connaissent déjà bien pour les avoir accueillis au 3e trimestre de l’année précédente à Schiffdorf, Hanovre et autres contrées des Land de Basse-Saxe et de Hambourg. Mais l’échange interculturel ne se limite pas là… "Grâce au soutien de l’OFAG (Institut Franco-allemand pour la Jeunesse) et à l’implication des familles, 43 élèves de la 5e à la terminale vont partir pour 9 jours à Regensburg et Ratisbonne", s’enthousiasme Sarah Lequemener, professeure d’Allemand au collège et au lycée de Villefranche.

Puis en avril, ce sera le tour de 43 jeunes allemands de nous rejoindre ici avec leurs enseignants pour visiter la région et s’immerger deux matinées au lycée.

Entre-temps, les élèves entretiennent une correspondance assidue à la lumière de la langue de Molière, Goethe et Shakespeare via les réseaux sociaux pour se préparer au voyage. Un voyage de découverte savamment orchestré par Sarah et sa correspondante allemande Margit Ruhfass.