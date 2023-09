Espalion. Un agréable moment musical

C’est un agréable moment qui était proposé aux amateurs de chant choral, à l’église paroissiale, avec trois groupes. La chorale du Vallon de Marcillac et l’Ensemble polyphonique d’Espalion, dirigées tous deux par le chef de chœur Bernard Delay ont interprété six chants en commun mêlant mélodies et musique classique : Aimer à perdre la raison, Nabucco… Aureliana d’Aix-en-Provence, dirigée par Florence Blanc, quatre chants sacrés : Alleluia, Ave Maria de Gounod… Et pour clôturer ce bon moment en beauté, l’ensemble de choristes a interprété en commun Tebe Poëm de Dimitri Bort niansky et Signore delle cime de Giuseppe De Marzi.