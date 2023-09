Villefranche-de-Rouergue. Un spectacle gratuit sur les valeurs de la République

Un spectacle théâtral et musical gratuit, mêlant des airs d’opéra baroque et des textes fondateurs de la République, aura lieu le samedi 30 septembre, à 18 heures, place de la Fontaine (ou au théâtre municipal en cas de mauvais temps), à Villefranche.

Intitulé "Allons ! Liberté, Que tout mortel te rende hommage", ce spectacle d’1h15, mis en scène et en musique par la compagnie A Bout de souffle, est présenté dans l’espace public à Villefranche. Il s’agit d’une première en Aveyron, après des succès sur Toulouse ou encore Blagnac. Il est organisé en partenariat avec la mairie de Villefranche, et avec le soutien de l’État (Politique de la ville de l’Aveyron et DRAC d’Occitanie), du Département et de la Région.

C’est un hommage vibrant et fougueux à la Liberté, où musique et théâtre fusionnent pour célébrer les aspirations universelles du peuple français au Siècle des Lumières. De magnifiques airs et chœurs d’opéras de Charpentier, Rameau, compositeurs de Versailles, et de Gossec, musicien révolutionnaire, évoquent de façon métaphorique ou parfois très explicite, l’aspiration du peuple français à un avenir lumineux, libre et fraternel.

En écho à ces musiques, des textes de Montesquieu, Diderot, Voltaire, Olympe de Gouges, Bayle, des extraits de La colonie et de L’Île des esclaves de Marivaux, des discours de Danton et de Robespierre… Un foisonnement qui invite chacun à rester vigilant sur la vivacité de ces valeurs universelles, au-delà du temps et des frontières.

Trois musiciens, deux chanteurs solistes, cinquante choristes et une comédienne entraînent le public dans un fondu-enchaîné de textes et de musiques qui célèbrent la liberté, l’égalité et la fraternité.

"La commune est heureuse de proposer ce spectacle à ciel ouvert dans le cœur de ville", souligne Jean-Michel Bouyssié, adjoint au Maire délégué à la Politique de la ville et à la Citoyenneté. "Ce spectacle gratuit contribue à la fois à entretenir une dynamique dans notre bastide et à valoriser son patrimoine culturel, architectural, par une création originale qui sait tirer parti du magnifique décor patrimonial.

Il s’inscrit aussi dans la démarche culturelle de la commune qui vise à soutenir la création artistique, tout en facilitant l’accès à la culture et à la connaissance au plus grand nombre. Mais il contribue aussi et surtout à véhiculer de manière inattendue, dans l’espace public, les valeurs intemporelles et universelles de la République, qu’il est fondamental de transmettre à l’ensemble de nos concitoyens."