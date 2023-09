Bozouls. Une très belle rentrée au centre équestre

"Après un été très riche en activités, tout le monde a retrouvé le chemin du centre équestre avec un grand bonheur" précise le club. Cet été, au centre équestre les mini-camps et autres activités se sont multipliés pour la plus grande joie des adhérents mais aussi de vacanciers, qui parfois deviennent des habitués du club. Fin août, les poneys et les chevaux ont pu bénéficier de vacances bien méritées au pré, afin d’être en pleine forme pour la rentrée.

L’association des cavaliers du Causse remercie chaleureusement ses moniteurs et stagiaires pour avoir organisé cette saison d’été afin que le plus de cavaliers possibles aient le plaisir de retrouver le chemin du Club.

Pour cette rentrée les adhérents ont eu la surprise de constater que leur club avait retrouvé un coup de fraîcheur : bardage de la sellerie propriétaire, grand nettoyage et peinture des écuries, réaménagement du club house pour retrouver la convivialité, les bénévoles ont bien travaillé pour cette rentrée. Les adhérents sont d’ailleurs au rendez-vous, avec 70 élèves à poney et 95 élèves à cheval pour les deux monitrices du club, Alexia Plantier et Caroline Girou, sans compter de nombreux candidats pour des stages aux prochaines vacances.

Les cours ont bien commencé et les cavaliers bien motivés pour le 1er CSO (concours de saut d’obstacles) de la saison qui aura lieu le 15 octobre.

Afin de se présenter aux adhérents, de faire visiter la structure à ceux qui le souhaitent et de présenter l’aspect associatif et convivial du club, le nouveau bureau de l’association des cavaliers du Causse invite les adhérents à un pot de rentrée le samedi 7 octobre à partir de 18 h, après les cours du samedi.