Luc-la-Primaube. La MJC s’engage en faveur du développement durable

La MJC de Luc-la-Primaube a engagé, il y a plusieurs années, différentes démarches pour répondre aux enjeux et objectifs du développement durable au niveau, social, sociétal, économique et environnemental.

Les animateurs sensibilisent les publics qui touchent à l’écocitoyenneté des plus petits aux plus grands. Les membres de l’équipe se forment régulièrement pour acquérir de nouvelles compétences qu’ils peuvent ensuite transmettre à tous leurs adhérents tout au long de l’année et durant le mois de septembre. Samedi dernier, ils furent nombreux à se retrouver en début de matinée à l’espace Antoine de St-Exupéry pour participer à la journée "Nettoyons la nature".

Une MJC verte, organisée en partenariat avec la commune de Luc-la-Primaube et Rodez Agglomération. Alain Baudin et Nicolas Nadé, respectivement président et directeur de la MJC, ont accueilli les participants parmi lesquels on notait la présence de la nouvelle volontaire écologique franco allemande Johanna Pischner, des membres du conseil d’administration de la MJC, quelques élus ainsi que de Pierre Alexis Dubuisson qui représentait l’association "The Sea Cleaners". L’association qui lutte contre la pollution plastique des océans, tenait un stand intitulé "Les nettoyeurs de la mer" (12 millions de tonnes de déchets plastiques par an, soit un camion poubelle à la minute…).

En tant qu’électron Vert, la MJC participe au Comité de Pilotage des MJC Vertes de la Fédération Régionale des MJC Occitanie et à l’organisation de l’évènement régional, MJC à l’An Vert délocalisé cette année à Luc-la-Primaube. Après la collecte de déchets de toutes sortes qui dégradent la ville de Luc-la-Primaube, les volontaires de tous âges ont été invités à partager une disco soupe à midi, suivie d’une conférence sur l’eau et le changement climatique l’après-midi.