Réquista. "L’Amapéro", c’est aujourd’hui !

C’est la rentrée et les producteurs de l’AMAP de Réquista ont bien envie de retrouver ou de rencontrer le public autour de leurs produits (pain, bière artisanale, viande, fromage et yaourt, légume, fruit, jus de fruits, œuf). Il s’agira pour les visiteurs d’un soir de découvrir leur mode de production, les déguster tout en partageant un moment convivial autour d’un verre et profitant d’un concert avec "Les Zapeupresk" (musiques du monde).

Pour mémoire, une AMAP, c’est créer un lien direct entre paysans et consommateurs permettant au consomm’acteur de connaître la qualité des produits (agriculture paysanne, raisonnée, et/ou bio). L’Amapatout a depuis plus de 10 ans l’ambition de regrouper consomm’acteurs et producteurs du Réquistanais qui souhaitent consommer des produits de qualité issus de l’agriculture locale, sur contrat ou sur commande. Les producteurs donnent donc rendez-vous aujourd’hui, à partir de 18 heures, dans les Jardins de Réquista, au lieu-dit Poudac.