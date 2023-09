Le troupeau de moutons dévore 300 kilos de cannabis : "ils sautaient plus haut que les chèvres, cela n'arrive jamais !"

Une histoire aussi singulière qu'improbable : après la tempête Daniel qui a frappé le centre de la Grèce, des moutons, qui cherchaient de quoi manger, ont englouti... 300 kilos de cannabis.

Certaines histoires nécessitent d'être racontées plusieurs fois, tellement leur probabilité paraît infime. C'est clairement ce qu'a dû vivre Yannis Bourounis, propriétaire d'une ferme de Thessalie, en Grèce. Celui-ci a vu un troupeau de moutons s'essayer à un repas... atypique.

La plus "grande serre de cannabis" d'Europe

Propriétaire de "la plus grande serre de cannabis d'Europe centrale", selon ses dires rapportés par le Parisien, le Grec a fait les frais de la tempête Daniel, qui a balayé une partie du pays début septembre. Elle n'a pas épargné Almyros, une commune située à 300 km d'Athènes.

"Ils sautaient plus haut que les chèvres !"

Et 300, c'est décidément le chiffre de l'histoire, puisque cela équivaut... au nombre de kilos de cannabis ingurgité par les moutons ! Mais comment cela a-t-il pu se produire ? "Nous étions en train d'essayer de sauver tout ce que nous pouvions, et nous avons vu des moutons à l'intérieur de la serre. Ils ont trouvé des herbes à manger, parce que tout le reste de leur nourriture a été détruit", a commenté Yannis Bourounis.

Dans un premier temps, TheNewsPaper.gr annonce que ce sont 100 kilos de cannabis qui ont été dévorés par les bêtes. Avant que le chiffre ne soit, donc, très largement revu à la hausse.

S'il a annoncé avoir perdu "80% de notre production à cause des inondations", le propriétaire de la serre a observé la situation avec un brin d'humour, comme le raconte Skai : "les moutons sautaient plus haut que les chèvres et cela n'arrive jamais. Logique, puisqu'ils ont mangé environ 300 kilos !"

Légal depuis 2017

Yannis Bourounis explique très exactement être propriétaire d'une serre de cannabis médical. La culture et l'usage de celui-ci sont légaux depuis 2017 en Grèce, comme le rappelle Le Parisien. "Moi, je vais très bien. Mais les moutons, ils vont encore mieux : ils sont tout fous", a conclu le propriétaire de la serre.