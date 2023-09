VIDEO. "Cela passait par des insultes, parfois des coups" : le chanteur Christophe Willem brise le silence sur le harcèlement scolaire dont il a été victime

Le chanteur Christophe Willem livre son témoignage sur le harcèlement scolaire dont il a aussi été victime durant son adolescent et alors que le gouvernent est passé à l'offensive sur ce fléau.

Alors que le harcèlement scolaire est au cœur de cette rentrée scolaire, des personnalités s'engagent. Le suicide récent de Nicolas, 15 ans, retrouvé mort à son domicile à Poissy (Yvelines), avec une taie de traversin autour du cou a remis le sujet sur la table et montrait qu'il fallait agir et aller plus loin.

Alors que la polémique enfle autour de cette affaire, le chanteur Christophe Willem a, dans un entretien accordé à franceinfo, mercredi 27 septembre, dans laquelle il dénonce le fléau du harcèlement scolaire dont il a lui-même été victime lorsqu'il était adolescent.

"Une boule au ventre à l'idée d'aller à l'école"

"Mon quotidien, c'était de longer les murs parce que j'étais efféminé, j'avais une voix aiguë, j'étais stigmatisé... Et pour parler vulgairement, j'étais un peu le P... de l'école", décrit-il alors que ce mercredi, le gouvernement a présenté son plan de bataille contre le harcèlement scolaire.

Est-ce qu'aujourd'hui, je vais passer une bonne journée ?

Christophe Willem qui a été révélé en 2005 grâce au télécrochet "Nouvelle Star" dépeint une adolescence marquée par "des coups, des insultes, une boule au ventre à l'idée d'aller à l'école", se demandant chaque jour "Est-ce qu'aujourd'hui, je vais passer une journée calme ?".

La plus grosse des violences, c'est la solitude

Face à ce sujet, qui malheureusement, reste toujours d'actualité, Christophe Willem invite les jeunes filles et garçons victimes de harcèlement scolaire à briser le silence et de libérer leur parole. Et de ne pas tomber dans cette spirale de la solitude comme cela a été le cas pour lui. "Le harcèlement, les insultes, les coups, c'est violent mais la plus grosse des violences, c'est la solitude et le manque de soutien des gens autour".

Et l'artiste âgé de 40 ans, très plébiscité par le public, de revenir sur l'arrestation d'un élève il y a quelques jours par la police dans son établissement pour harcèlement scolaire. "Les gens ont été choqués. Mais toutes ces personnes n'ont jamais connu ce que c'était que d'être harcelé à l'école. Il faut prendre des mesures à la hauteur du problème."

L'école, le sanctuaire de la naïveté, de la candeur et de l'imaginaire des enfants

Pour lui, "l'école est un sanctuaire de la naïveté, de la candeur, de l'imaginaire des enfants. C'est fondamental qu'un travail social doit être fait et que les établissements scolaires puissent agir concrètement sur le terrain. Sinon, ce ne sont que des effets d'annonce..."