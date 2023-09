Insolite en Aveyron : une rentrée du caté avec la bénédiction des cartables

Les cartables ont été bénis pour accompagner les enfants tout au long de cette année scolaire.

Regroupant cette année 15 enfants et adolescents, écoliers et collégiens, autour d’Isabelle Bienvenu et Nathalie Soudée, les activités du "caté" seront orientées vers la préparation au baptême pour deux enfants, de la communion pour les autres, et pour les plus grands, peut-être la confirmation.

Réunis ce dimanche pour la célébration de rentrée qu’ils avaient préparée ensemble avec des parents, ils ont animé la messe, présenté leurs intentions de prière, et reçu la bénédiction : "Accorde-leur de travailler avec courage et dans la joie. Bénis tous ces enfants, bénis leurs enseignants, leurs familles, leurs amis, et tout le personnel qui travaille dans l’enseignement. Que leurs cartables leur rappellent que tu restes avec eux et que tu les aides à rendre la vie plus belle."

Le caté, pour les enfants, c’est une rencontre toujours joyeuse, ouverte à tous, une proposition conçue pour les enfants, avec une écoute active et adaptée des évangiles. L’aumônerie des ados, c’est un temps d’échanges et de réflexion autour de la parole de Dieu, pour essayer de vivre selon son amour. C’est aussi pour les parents l’occasion de s’investir dans la formation de leurs enfants, autour de Jean-Luc Barrié, Pierre Puech, Isabelle Bienvenu et Nathalie Soudée.