Aveyron : le château de Calmont au cœur d'une prochaine émission "Des racines et des ailes"

Le chantier du château de Calmont d'Olt sera bientôt à l'honneur sur France 3 !

L’association de sauvegarde du château de Calmont révèle qu’elle a fait l’objet d’un reportage pour l’émission "Des racines et des ailes" sur France 3.

Au printemps dernier, elle a été contactée par Léa, coréalisatrice du film, qui souhaitait une rencontre afin de monter un nouvel épisode autour de la forteresse et des liens qu’elle peut avoir avec son territoire. Après de nombreux échanges, l’équipe de tournage a débarqué pour réaliser des prises de vues du château et surtout pour filmer les encadrants et bénévoles du chantier de juin.

Quand sera diffusé l'épisode ?

Maçonnerie, taille de pierre et charpente étaient à l’honneur lors de ce chantier. La diffusion de cet épisode aura lieu cet hiver ou bien au printemps prochain.