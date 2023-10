Aveyron : le prochain salon "Provinlait" axé sur les exploitations tournées vers l’avenir

Les grandes lignes du salon de Provinlait 2024 se dessinent.

Afin de préparer la prochaine édition de Provinlait, le conseil d’administration s’est réuni pour lancer les bases du prochain salon. La thématique principale du salon sera axée sur la durabilité des systèmes : "Des exploitations durables tournées vers l’avenir", avec toujours le fil conducteur autour du recrutement : "La filière recrute".

L’économie, l’environnement, l’éleveur seront les thèmes de Provinlait avec la simplification du travail, le travail d’astreinte organisé, les aménagements des bâtiments au réchauffement climatique, les économies d’énergie…

Quand aura lieu le salon en 2024 ?

Le salon aura lieu le mercredi 24 et jeudi 25 avril 2024. Le 23 avril est fléché pour les visites de fermes et d’entreprises où il a été convenu de revisiter ce temps autour d’une visite portant un contenu adapté au public ciblé avec une possibilité de visite ouverte aux étudiants qui pourrait être organisée le jeudi sur le temps du salon, ce qui permettrait de concilier leur participation aux différents espaces.

Le concept de la "prairie de l’emploi" est maintenu, les entreprises en recrutement pourront pré-imprimer leurs offres et les afficher le jour du salon. Un nouveau pôle est proposé autour de l’énergie avec l’aménagement des bâtiments aux changements climatiques, les économies d’énergie et la production d’énergies renouvelables avec pour le photovoltaïque uniquement en toiture et trackers.

Au vu des demandes croissantes des exposants, la partie exposition sera agrandie avec la création d’une zone intermédiaire à l’intérieur avec une surface au sol adapté pour exposer du petit matériel. Des conférences seront aussi proposées sur la thématique du salon. Les lycées agricoles de la région Occitanie seront impliqués dans cet évènement Leur participation pourra avoir lieu sous plusieurs formes.

Les grandes lignes du salon sont définies, le compte à rebours est lancé. Pour suivre l’actualité du salon rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site internet provinlait.com