Luc-la-Primaube. Les retraités actifs ont découvert un patrimoine naturel d’exception

Une quarantaine d’adhérents de la Retraite active se sont rendus à la station du Bouyssou sur l’Aubrac pour arpenter le "sentier d’observation botanique et écologique" du bois de Laguiole qui offre 9 kilomètres d’itinérance agrémentés de 14 panneaux d’interprétation de la faune, de la flore et des écosystèmes emblématiques de l’Aubrac. Ce sentier relooké a permis aux deux groupes : la grande rando orchestrée par Annette et Roland et la rando douce par Marie-Christine, d’observer des paysages magnifiques et de découvrir la forêt mais aussi les plateaux granitiques de l’Aubrac. Successivement, ils ont emprunté le chemin des abiouradous avec sa lande enrésinée, les pâturages d’estive, la Vergne Noire avec des landes sèches, humides, des tourbières, les Pendelus, le sommet à 1 342 m où les participants ont posé pour une photo souvenir, le cerf et l’abroutissement et l’écorçage, le vide des Salesses, un taillis fureté avec des cépées tortueuses issues de souches très anciennes, le marais à potentilles, la Rosalie des Alpes, le site à Ligulaires, le ruisseau du Vayssaire, les troubades… Une superbe randonnée à refaire au printemps quand les fleurs (œillet des bois, violette des Sudètes, gentiane, orchis sureau, fenouil des Alpes, l’ail des ours, narcisses, jonquilles, reines-des-prés…) seront de sortie.