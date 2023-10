Decazeville. S’inscrire pour une formation d’approfondissement Bafa

Du 30 octobre au 4 novembre, durant les vacances scolaires, les Francas proposent une formation d’approfondissement Bafa, à Bouillac. Dès 16 ans, vous pouvez obtenir le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur d’accueil collectif de mineurs (Bafa) qui permet d’encadrer des enfants, ouvrant une porte sur plusieurs métiers. Durant la semaine, les futurs animateurs ont habituellement les journées qui se décomposent en deux formats, mais tout se réalise en groupe. Le format séances générales : comment bien encadrer un groupe d’enfants, les choses à faire, à ne pas faire, la posture de l’animateur, apprendre les notions de sécurité au centre et lors des sorties, etc. Le format thématique inclut l’expression, le langage, l’organisation des grands jeux, le théâtre, l’art, la méthodologie pour mettre en place par exemple des projets, etc.

Renseignements et inscriptions : 05 62 71 67 20 ; francasoccitanie.org