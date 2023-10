Vous avez du mal à comprendre votre chien ? C’est peut-être dû à son apparence physique

(ETX Daily Up) - Les maîtres s’accordent à dire qu’il est difficile de comprendre parfaitement le comportement des chiens, même si nous les domestiquons depuis des dizaines de milliers d’années. Beaucoup se focalisent sur leurs expressions faciales pour essayer de déchiffrer leurs attitudes. Mais cela n’est pas toujours facile quand le visage de l'animal présente des particularités physiques, comme le révèle une récente étude.

Des chercheurs de l’université américaine George-Washington ont constaté que les chiens qui ont des marques faciales complexes, c’est-à-dire ceux dont le visage est multicolore ou tacheté, sont moins facilement compréhensibles que ceux à l’apparence plus lisse. Pour arriver à cette conclusion, les universitaires ont demandé aux propriétaires de 103 canidés, âgés de plus de six mois, de filmer leurs compagnons à quatre pattes dans plusieurs situations. Ils se sont appuyés sur ces enregistrements vidéo pour analyser les expressions faciales des animaux grâce à un système de codage standardisé du nom de Dog Facial Action Coding System (DogFACS). Les participants de l’étude ont aussi été invités à répondre à un questionnaire où ils livraient leur interprétation personnelle des mimiques de leur toutou.

Cette méthodologie, détaillée dans un article paru dans le journal Animals, a permis de mettre en évidence le fait que les chiens aux visages "simples" sont plus expressifs en présence de l’Homme que leurs homologues aux traits plus marqués. Ils ont des expressions faciales plus appuyées et bougent, par exemple, davantage leurs sourcils ou leur museau. Les scientifiques estiment toutefois que ces différences ne sont pas biologiques mais évolutives. "Les chiens semblent avoir adapté la façon dont ils bougent leur visage de manière significative pour communiquer avec les humains, indépendamment de l'influence des caractéristiques physiques, et ils ont également développé des compétences sociales précoces pour préparer et faciliter la communication coopérative avec les humains", expliquent-ils dans l’étude.

Autrement dit, les chiens ont modifié leur comportement au contact de l’Homme. Cela explique pourquoi les scientifiques ont remarqué que les canidés plus âgés sont moins démonstratifs que leurs cadets quand ils cherchent à communiquer avec leur maître. En effet, ils ont moins d’efforts à faire qu’eux pour se faire comprendre puisqu’ils entretiennent une relation plus longue avec leur propriétaire. Les chiens ne sont pas les seuls à améliorer leurs compétences de communication au fil des années. Les maîtres de chiens d'âge moyen, c’est-à-dire âgés entre deux et sept ans, sont particulièrement doués quand il s’agit de comprendre les expressions faciales de leur bébête, surtout si cette dernière a un visage "facile à lire".

Pour Courtney Sexton, autrice principale de l’étude, ces conclusions intéresseront, non seulement, les propriétaires de chiens mais aussi toute personne en contact avec le meilleur ami de l’Homme. "Les chiens étant de plus en plus intégrés dans la société humaine, il est important de comprendre comment ils communiquent avec nous et comment nous pouvons mieux communiquer avec eux [...]. Savoir ce qu'ils essaient de nous dire ou ce qu'ils pensent et ressentent peut vraiment améliorer leur expérience et la nôtre lorsque nous sommes en leur compagnie", a-t-elle déclaré dans un communiqué.