Aveyron : posée dans le fossé en bordure de RN 88, la voiture est destinée à y rester...

Un vide juridique bloque l'enlèvement d'un véhicule tombé dans le fossé en bordure de RN 88. Cette "voiture tampon", pour insolite que soit sa situation, n'est pas un cas isolé en Aveyron.

La sortie de route s'est vraisemblablement faite en douceur : la voiture, une Citroën, a atterri dans le fossé dont elle occupe désormais toute la largeur, en contrebas de la RN 88, à l'entrée de Bertholène en venant de Rodez. L'accident n'a pas fait de victime, le conducteur est sorti tout seul du véhicule et s'en est allé, en pleine nuit, sans que personne ne le voit. Tant mieux pour lui, mais il laisse derrière lui un joli problème. Impossible de le retrouver, l'adresse figurant au fichier des cartes grises n'est plus la sienne. Même mutisme du côté de l'assurance. Et voilà cinq semaines à ce jour que l'on est sans nouvelle du propriétaire. Il y a fort à parier que celui-ci n'était pas assuré et que son accident était lié à un comportement délictueux...

Appel aux parlementaires

De l'autre côté de la RN 88, juste en face de la voiture dans son fossé, la station-service Total Energies de Christophe Majorel. Qui ne peut légalement enlever le véhicule sans avoir d'indications de l'assureur et l'assentiment du propriétaire. Aucune enquête de gendarmerie n'a été ouverte, l'accident n'ayant pas mis un tiers en cause et le véhicule abandonné, balisé par des cones réfléchissants déposés par la Dirso, ne constitue pas un danger pour le trafic.

" Des voitures tampon comme celle-ci, il y en a de plus en plus dans l'Aveyron, déplore Christophe Majorel. Il faudrait que les députés s'emparent de cette situation, qu'une loi intervienne pour ce genre de problème pour faciliter les enlèvements, combler ce flou juridique". L'appel est donc lancé aux parlementaires. En espérant qu'une solution, à Bertholène comme ailleurs, permette à ces voitures laissées en bord de route plus que de raison, de sortir de l'ornière.