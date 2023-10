Le Nayrac. Bien-être : de nombreux projets pour "Energie et quiétude"

L’association "Energie et quiétude" a tenu son assemblée générale et a présenté ses bilans et ses projets. Créée en 2006, elle a pour but de découvrir et pratiquer des activités visant au bien-être de la personne, à la conscience de soi, au développement personnel. Le bilan financier présente un solde positif et la cotisation est maintenue à 10 €. Parmi les activités, Anne Neyrolles poursuit les cours de qi gong le mercredi de 15 h à 16 h 30 et le jeudi de 14 h 30 à 16 h. Le prix est fixé à 70 € par trimestre. De nombreux projets sont à l’étude :

- Sortie thermo ludique à Brommat en avril, hors vacances scolaires.

- Une activité sur une journée ou demi-journée avec Annie Raynal ou autre (gym ball, pilate…)

- Jardin des plantes à Aubrac.

– Rencontre, balade avec Patricia Lacombe de Rodelle cueilleuse et productrice de plantes médicinales.

- Observatoire des étoiles, Frons, commune de Thérondels en décembre.

- Musée de la cornemuse à Cantoin, journée de fin d’année avec pique-nique et séance de qi gong.

La réunion s’est poursuivie autour d’un bon repas à l’Auberge Fleurie.

Le bureau, après vote à l’unanimité, reste inchangé, il se compose d’Annick Borie, présidente, Andrée Battédou, trésorière, Eliane Recoussines trésorière adjointe et M-Claire Tufféry, secrétaire.