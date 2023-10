Rodez. Castes Industrie, de la qualité sur mesure

Christian Castes et son fils Jean-Baptiste ont guidé différentes personnalités, et notamment le préfet Charles Giusti, pour une visite de leur entreprise, installée aux Cabrières, affichant plus de 60 ans de savoir-faire.

Les questions ont fusé lors de la présentation de l’entreprise réalisée par Christian Castes et son fils Jean-Baptiste. Le préfet Charles Giusti, invité à découvrir ce fleuron de la menuiserie industrielle installée aux Cabrières – avec notamment Christophe Burbaud, le sous-préfet de l’arrondissement de Villefranche-de-Rouergue, et Dominique Costes, le président de la Chambre de commerce et d’industrie – était curieux de connaître le fonctionnement de cette entreprise lancée, en 1960, par Raymond Castes avant son aménagement, douze ans plus tard, dans les locaux actuels.

Spécialisée dans les menuiseries extérieures (PVC, alu, bois et mixte), celle-ci emploie aujourd’hui 248 salariés, dont 27 intérimaires. Sur les 36 000m2 d’unités de production, 91 000 menuiseries sont ainsi fabriquées chaque année et sont acheminées directement chez les clients. " C’est un point qui nous tient à cœur, la livraison de porte à porte, a mis en avant Christian Castes. Et, notre force, ce sont ces petits clients puisque 80 % d’entre eux sont issus du réseau de la Boutique du menuisier. " Ce dernier a été créé en 1999 et reste donc une vitrine forte d’une entreprise qui est " le 3e ou 4e acteur national ".

Et, justement, afin de développer un peu plus ce réseau très marqué dans le sud de la France, les Castes père et fils ont l’intention de se rapprocher de la capitale, et même au-delà puisque Lille semble tenir la corde pour accueillir un nouveau collaborateur.

Sinon, après avoir réalisé différents agrandissements du site (2007 et 2022 pour l’atelier PVC), il est ainsi programmé le "lifting" des bureaux, l’année prochaine, et, également, l’extension de l’atelier alu avec l’installation de nouvelles machines " pour offrir encore plus de qualité aux clients ".