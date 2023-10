Valady. Grimpe et équilibre au menu des écoliers

De la Grande section maternelle au Cours moyen, 65 élèves du groupe scolaire Fijaguet-Nuces-Valady ont participé en septembre à un module d’apprentissage "grimpe et équilibre" animé par un intervenant de l’association Vert Tea Jeu, diplômé d’état en escalade et agréé par l’Éducation nationale.

Chaque classe a eu droit à 6 séances d’1h30 qui se sont déroulées dans la cour de l’école où avaient été installés plusieurs parcours acrobatiques en hauteur et à difficultés variables (tour d’escalade, tyrolienne, échelle filets…). "L’équipe enseignante a fait le choix de ce module d’apprentissage progressif et adapté aux possibilités de chacun afin d’améliorer les fonctions motrices des élèves, leur sens de l’équilibre, l’entraide, le goût de l’effort la confiance en soi, mais pour les éduquer à la sécurité" indique la directrice Christine de la Plaine très satisfaite du déroulement de l’activité et de ses retombées pédagogiques.

"Nous avons noté des réels progrès chez l’ensemble des enfants, tant au niveau moteur que pour l’écoute des consignes, ainsi qu’un enrichissement du vocabulaire spécifique à l’escalade… et pour certains aussi le dépassement de leur appréhension initiale". Le projet a entièrement été financé par l’Association des parents d’élèves.